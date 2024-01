Enttäuschung zur Zukunft von Bad Godesberg Bürger ärgern sich über Stillstand bei der Stadtentwicklung

Ein neuer Anlauf, die Bürger bei der Weiterentwicklung Bad Godesbergs mit ins Boot zu holen. Bei der Informationsveranstaltung am Montagabend im Trinkpavillon des Kurparks ging es vor allem um ein neues Konzept für Tourismus, Kultur, Freizeit und Sport im Stadtbezirk und die Aufenthaltsqualität – gesteuert über das Amt für Wirtschaftsförderung. 50 Gäste kamen mit großen Erwartungen, die für viele enttäuscht wurden. Das war an den Wortmeldungen zu sehen und an Äußerungen nach der Sitzung.