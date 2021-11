IPads für Schüler : Am Aloisiuskolleg sollen Tablets beim Lernen helfen

Bad Godesberg Ein Teil der rund 700 Schüler des Aloisiuskollegs in Bad Godesberg sollen im Laufe des Schuljahrs jeweils ein IPad erhalten. Die Geräte sollen zum Beispiel dabei helfen, handschriftliche Notizen in einen Text umzuwandeln. Los geht es ab den siebten Klassen.

Am Freitagmorgen herrschte unter den Schülern der Jahrgangsstufe zehn im Aloisiuskolleg (AKO) eifrige Betriebsamkeit. Aidas (15), Lennart (15) sowie insgesamt etwa 110 Mitschüler waren mit etwas beschäftigt, dass gerade für Jugendliche dieses Alters, die sich für den Bereich IT interessieren, spannend sein dürfte: mit der Einrichtung eines neuen Tablets. Bei der Einrichtung der IPads samt Tastatur und elektronischem Eingabestift half Lehrer Immo Krupke, der so etwas wie der IT-Koordinator der Schule ist. Für Krupke ein durchaus besonderer Tag, denn bei der Ausrüstung einer Jahrgangsstufe der Schule soll es längst nicht bleiben, so Krupke. Fast alle der rund 700 Schüler sollen im Laufe des Schuljahrs Schritt für Schritt ein IPad bekommen – außer den Klassen fünf und sechs.