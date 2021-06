Streit in Bad Godesberg : Unbekannter greift 31-Jährigen mit Machete an

Plittersdorf Ein Unbekannter hat in Bad Godesberg einen 31-Jährigen mit einer Machete attackiert und verletzt. Der Angreifer gehörte zu einer größeren Gruppe, die an der Gotenschule gegrillt hatte.

Die Bonner Polizei fahndet nach mehreren jungen Männern, die am Mittwochabend an einer Auseinandersetzung in Plittersdorf beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurde ein 31-Jähriger an der Hand verletzt, er erlitt laut Polizei eine Schnittverletzung. Ein bislang Unbekannter soll mit einer Machete nach ihm geschlagen haben.