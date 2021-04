Unfall in Bad Godesberg : Auto kracht nach Zusammenstoß in Hausfassade

Bad Godesberg In der Bad Godesberger Innenstadt sind am Sonntag zwei Fahrzeuge mit insgesamt drei Insassen zusammengestoßen. Eines der Autos ist durch den Aufprall in eine Hausfassade gekracht.



Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug in der Bad Godesberger Innenstadt ist am Sonntagnachmittag ein Auto in die Fassade eines Hauses gekracht. Der Bereich der Unfallstelle an der Löbestraße in Höhe Milchgässchen ist abgesperrt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine Frau mit ihrem weißen BMW aus der Moltkestraße und wollte nach rechts in die Löbestraße abbiegen. Dabei stieß die Fahrerin mit einem Fahrzeug zusammen, das in Gegenrichtung an der Ampel an der Löbestraße stand. Der weiße Wagen wurde durch den Zusammenprall in eine Hauswand gelenkt.

In dem weißen BMW saß eine Frau, in dem anderen Fahrzeug zwei Frauen. Alle Beteiligten konnten nach Angaben der Feuerwehr ihre Autos selbstständig verlassen. Eine der Frauen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden kamen zur Abklärung möglicher Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

(ga)