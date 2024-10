Büroensemble in Bad Godesberg Baustart für den Green Canyon noch in diesem Jahr

Bad Godesberg · Noch vor wenigen Tagen hielt sich der Investor zurück. Nun scheint aber alles klar zu sein: Mit dem Bau des Green Canyons an der B9 in Bad Godesberg wird noch in diesem Jahr begonnen. Es entsteht ein aufsehenerregendes Büroensemble.