Mann gerät unter Zug und stirbt : Bahnstrecke bei Bad Godesberg war wegen Notarzteinsatzes gesperrt

Polizei und Rettungsdienst sind am Montag an den Bahnhof Bad Godesberg ausgerückt. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Ein Mann ist am Montagvormittag am Bahnhof in Bad Godesberg unter einen Zug geraten und gestorben. Die Bahnstrecke war für rund zweieinhalb Stunden in alle Richtungen gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bahnstrecke bei Bad Godesberg war am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr für rund zweieinhalb Stunden aufgrund eines Notarzteinsatzes gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Godesberger Bahnhof ein Mann unter einen Zug geraten und gestorben. Ob es sich um einen Suizid oder einen Unfall handelt, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Fest stehe nur: „Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.“ Die Ermittlungen dauern an.

Der Streckenabschnitt war in alle Richtungen gesperrt worden. Die Nahverkehrszüge warteten an den Bahnhöfen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Fernverkehr zwischen Köln und Koblenz wurde demnach über Beuel umgeleitet. Die Haltestellen Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach fielen aus. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Nah- und Fernverkehr.

Info Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Caritas bietet eine Onlineberatung für Jugendliche bis 25 Jahre. Auf der Seite erhalten die Betroffenen Hilfestellungen von Gleichaltrigen, und zwar anonym und kostenlos. Die Aufnahme der LVR-Klinik in Bonn ist Tag und Nacht erreichbar. Kontakt: Aufnahme- und Krisenzentrum LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, 0228/5511 und im Internet. Suizidgefährdete und deren Umfeld können sich auch an die Beratungsstelle im Sozialpsychiatrischen Dienst des städtischen Gesundheitsamtes wenden. Die Mitarbeiter sind unter 0228/773819 oder 773970 zu erreichen. Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 11.30 und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr.

Gegen 13.15 Uhr teilte die Bahn mit, dass der Notarzteinsatz beendet sei. Die Züge sollten kurze Zeit später wieder auf dem Regelweg fahren. Es konnte weiterhin zu Verspätungen und Teilausfälle kommen. Zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und Remagen war zwischenzeitlich ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

(ga)