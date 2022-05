Person von Zug erfasst : Bahnstrecke bei Bad Godesberg war mehrere Stunden gesperrt

Die Bahnstrecke bei Bad Godesberg ist am Freitagmorgen gesperrt worden. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Zu Verspätungen und Verkehrsbehinderungen kam es am Morgen im Bahnverkehr im Raum Bonn. Weil eine Person von einem Zug erfasst wurde, war die Bahnstrecke bei Bad Godesberg für mehrere Stunden gesperrt.

Die Bahnstrecke zwischen Bonn und Bad Godesberg ist am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr gesperrt worden. Gegen 11 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder frei. Nach ersten Erkenntnissen befand sich am Freitagmorgen eine unbefugte Person auf der Strecke im Raum Bonn UN Campus, teilt die Deutsche Bahn mit. Laut Polizei Bonn ist eine Person ums Leben gekommen. Es soll sich um einen Suizid handeln.

Im Einsatz war die Polizei am Bahnübergang „Winkelsweg“, der gesperrt worden ist. In der Folge standen Züge aus der Strecke und konnten nicht weiterfahren. Sie warteten teils an geeigneten Bahnhöfen. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen sowie kurzfristigen Änderungen.