Kreative Stadtgestaltung : Bunte Stromkästen für ganz Bad Godesberg

In Bad Godesberg sollen die Strom- und Verteilerkästen schöner werden. Bürger sind aufgerufen, ihnen auffallende, verschönerungswürdige Exemplare an die jeweiligen Ortsausschüsse zu melden. Im Laufe des Jahres will die Bezirksvertretung Bad Godesberg mit schmucken Motiven für mehr Farbe in den Stadtteilen sorgen.