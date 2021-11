Feuerwehr im Einsatz : Auto brennt in Carport in Bad Godesberg ab

In Bonn-Friesdorf ist am Mittwoch ein Auto in einem Carport ausgebrannt. Foto: Axel Vogel

Friesdorf In Bonn-Friesdorf ist am Mittwoch ein Auto in einem Carport abgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

In Bonn-Friesdorf ist am Mittwochnachmittag ein Auto abgebrannt. Der Wagen stand in einem Carport an der Servatiusstraße, als die Feuerwehr gegen 15.05 Uhr benachrichtigt wurde. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.