Weniger Abfalleimer in der City Darum werden in Bad Godesberg 25 Papierkörbe abgebaut

Alles begann mit ein paar Markierungen an Papierkörben in der Bad Godesberger Innenstadt. Doch dann wurden die Behälter nach und nach entfernt. Warum, kann mancher Passant nicht verstehen. Schließlich, so ist zu hören, seien ohnehin zu wenig Abfalleimer in den Straßen zu finden. Das sei am Müll auf dem Boden, in Wiesen und an Baumscheiben deutlich ablesbar.