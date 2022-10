Vorfall in Bad Godesberg : Mutmaßliche Diebe bedrohen Mann mit Messer

Vorfall in Bad Godesberg

Bad Godesberg In Bonn-Bad Godesberg haben am Donnerstag zwei unbekannte Männer einen Passanten mit einem Messer bedroht. Die beiden sollen versucht haben, ein E-Bike zu stehlen.

Zwei mutmaßliche Diebe sollen am Donnerstagabend einen Zeugen in Bonn-Bad Godesberg mit einem Messer bedroht haben. Der Mann soll die beiden gegen 22 Uhr auf der Winterstraße beobachtet haben, als diese ein abgeschlossenes E-Bike davon tragen wollten, teilte die Polizei am Freitag mit.