Heilwasser in Bad Godesberg Einbrecher verursachen 500 Euro Sachschaden im Draitschbrunnen

Die Einbrecher schlugen eine Scheibe mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zum Pavillon, in dem Heilwasser verkauft wird. Dabei ist auch der Holzrahmen, in dem die Scheibe saß, beschädigt worden. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin muss nun ein Schreiner einen neuen Holzrahmen anfertigen. Zudem seien Gläser auf den Boden geworfen worden, berichtete sie am Freitag. Die Bonner Polizei hat am Donnerstag Spuren gesichert und den Stein für weitere Untersuchungen mitgenommen. Der Heilwasser-Verkauf geht unverändert weiter.