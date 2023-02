Bonner Straße wieder frei : Feuerwehr löscht Brand in Godesberger Dachgeschosswohnung

In Bad Godesberg hat es am Mittwoch in der Dachgeschosswohnung eines Hauses gebrannt. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die Feuerwehr Bonn hat am Mittwoch einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in Bad Godesberg gelöscht. Die Bonner Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Bonn ist am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr zu einem Brand in Bad Godesberg ausgerückt. In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte sich aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Feuer entfacht, teilte Rainer Franke, Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort mit.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand gegen 10 Uhr löschen, Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Feuerwehrleute fanden einen brennenden Papierkorb in der Wohnung. Ob dieser den Brand auslöste, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung am Vormittag. Die Bonner Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Gegen 11.30 Uhr konnte die Straße wieder frei gegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

(ga)