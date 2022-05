Brand in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr löscht brennendes Dach in Bad Godesberg

Bad Godesberg In Bad Godesberg hat am Dienstag der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Evakuiert wurden auch Bewohner benachbarter Gebäude.

In einem Mehrfamilienhaus in Bad Godesberg ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt hatte gegen 17.25 Uhr der Dachstuhl eines Hauses in der Gotenstraße. Verletzt wurde dabei niemand.