Vier Ruderer verletzt : Fünf Personen bei Mehlem mit Ruderboot gekentert

Bad Godesberg-Mehlem Am Samstag kenterte ein Ruderboot auf dem Rhein. Fünf Personen konnten sich an Land retten. Vier von ihnen wurden verletzt.

Am Samstag kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Rhein. Nach ersten Informationen vor Ort, soll ein Ruderboot mit fünf Personen gekentert sein.

Die Personen retteten sich selbst in Höhe des Bad Godesberger Ortsteils Mehlem an Land. Am Rheinufer wurden sie von Rettungskräften versorgt. Vier Personen wurden verletzt.