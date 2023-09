Austausch für neue Dauerausstellung Godesberger wollen ihre Geschichte im Bonner Stadtmuseum wiederfinden

Die Stadt steht derzeit im Dialog mit Interessierten aus den vier Stadtbezirken Bonn, Godesberg, Beuel und Hardtberg, um in der neu geplanten Dauerausstellung auch „jeden Bezirk gleichwertig zu präsentieren“, wie Katzy in Godesberg noch einmal betonte. Bonns Stadtmuseum soll also künftig mit neuer Konzeption nicht nur die Geschichte des Bonner Zentrums spiegeln. In der derzeitigen Museumssammlung kommt etwa Bad Godesberg eigentlich nur in Form von Karnevalsorden vor. Um das zu ändern, brauche ihr Team Informationen der örtlichen Experten, wolle also fachlich „Fleisch an die Knochen“ bekommen, sagte die Museumsleiterin. Beim ersten Arbeitstreffen waren schon eine ganze Reihe wichtiger Godesberger Themen auf den Tisch gekommen.