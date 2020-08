Vorfälle in Bad Godesberg : Jugendliche sollen Kirche mit Graffiti besprüht haben

Am Sonntag sollen vier Jugendliche eine Kirche in Bonn besprüht haben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Tobias Felber

Bad Godesberg Jugendliche sollen am Sonntag unter anderem eine Kirche in Bad Godesberg mit Graffiti besprüht haben. Aufgrund von teils verfassungsfeindlichen Symbole ermittelt der Staatsschutz und bittet um Hinweise.

Vier Jugendliche sollen in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr in Bad Godesberg Autos, eine Bushaltestelle, eine Mauer und eine Kirche mit Graffiti besprüht haben. Da es sich teilweise um verfassungsfeindliche Symbole handeln soll, ermittelt der Staatsschutz, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter sollen Autos und Anhänger beschädigt haben, die an der Kennedyallee abgestellt waren. Außerdem gibt es weitere Schmierereien an einer Bushaltestelle, an einer Mauer in der Turmstraße sowie an der Kirche „Stimson Memorial Chapel“. Wie Zeugen mitteilten, seien die vier Verdächtigen um die Kirche herum gegangen und hätten diese besprüht.