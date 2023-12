Staatsschutz ermittelt in Bad Godesberg Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf Autos und Wände

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Tatorte in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Lützowstraße, der Beethovenallee und der Hohenzollernstraße. Am Sonntag wurden der Polizei dann beschmierte Container im Bereich der Rheinallee, des Königsplatzes und der Uhlandstraße gemeldet. Insgesamt sprühten der oder die Täter die Farbe auf acht Autos, ein Garagen- und Eingangstor, zwei Container, eine Litfaßsäule und an eine Bushaltestelle.