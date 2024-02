Erreichbarkeit der City Bonns teuerste Tiefgarage liegt in Bad Godesberg

Seit gut anderthalb Jahren gelten in Bonn und damit auch in Bad Godesberg neue Parkgebühren. Neu heißt, dass es teurer geworden ist. Und ewig darf man – zumindest auf den von der Stadt bewirtschafteten Plätzen – auch nicht stehen bleiben. Der GA hat für die City zusammengestellt, was das Parken wo kostet. An einer Stelle ist es dabei sogar teurer als in der Bonner Innenstadt. Wie sehen die Alternativen für Radfahrer, Fußgänger und Nutzer des Nahverkehrs aus?