Verbindung zum Wohngebiet Treppe am Heiderhofring ist beschädigt

Am Eingang zum Heiderhof nahe der Kreuzung des Goldbergwegs und des Heiderhofrings ist die Treppe, auf der man zu den entsprechenden Bushaltestellen gelangt, in einem schlechten Zustand. „Die Anlage sackt immer weiter zur Mitte hin ab, einzelne Stufen sind lose, Überstände haben sich gebildet. Die Mängel gefährden mittlerweile die Verkehrssicherheit“, schildert es der Bürger Bund Bonn in einem Antrag für die Bezirksvertretungssitzung am 18. September.