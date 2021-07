Zeitzeugen erinnern sich : Vor 25 Jahren fiel der Beschluss zum Ende der Hertie-Ära

Im Mai 1977 schlendern Passanten zwischen Theaterplatz und dem Fronhof samt Hertie entlang. Foto: Stadtarchiv/Friedhelm Schulz

Bad Godesberg Den Gerüchten folgten 1996 Tatsachen: Auf einer Mitarbeiterversammlung verkündete Hertie das Aus seiner Filiale in Bad Godesberg. Zeitzeugen erinnern sich an Modenschauen mit Heino im Kaufhaus-Restaurant sowie den Kampf an den Wühltischen.