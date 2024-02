Treff in Bad Godesberg In der Kultkneipe „Stüffje“ fließt wieder Bier

Im legendären Knollestüffje fließt wieder Bier aus dem Zapfhahn. Lange waren die Lichter in der beliebten Pinte aus, jetzt stehen mit Beate Maczkowiak und Georgina Hachmeister zwei bekannte Gesichter hinter dem Tresen des neuen „Stüffje em Knolleveedel“ in der Junkerstraße. Beide kennt man aus der kultigen Kellerkneipe Zwitscherstube. „Und von dort haben wir viele unserer Stammgäste hierhin mitgenommen“, sagt Beate Maczkowiak. Auch wenn sich beide in der Gastronomie bestens auskennen, so arbeiten sie während der Woche in ganz normalen Berufen. Daher hat die kleine Kneipe nur an vier Tagen in der Woche geöffnet. Offiziell übernommen hat ein Wachtberger Gastronom das Lokal.