Kind aufgefunden : Polizei suchte nach Zwölfjährigem in Bad Godesberg

Polizei suchte nach Zwölfjährigem in Bad Godesberg

Am Freitag suchte die Polizei in Bonn-Bad Godesberg nach einem vermissten Kind. Foto: Axel Vogel

Update Bad Godesberg Die Polizei suchte ab der Nacht zu Freitag in Bad Godesberg nach einem Zwölfjährigen. Dabei kamen neben einem Hubschrauber auch Suchhunde zum Einsatz. Am Morgen wurde das Kind wohlbehalten aufgefunden.

Nach der Suche nach einem vermissten Zwölfjährigen in Bonn-Bad Godesberg hat die Polizei den Jungen am Freitagmorgen wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei sei gegen 0.30 Uhr über das Fehlen des Kindes informiert worden, sagte Frank Piontek, Sprecher der Polizei Bonn, am Freitagmorgen. Neben einem Hubschrauber hatte die Polizei im Bereich der Venner Straße am Waldkrankenhaus am Freitagmorgen auch mit einer Hundestaffel aus acht Tieren nach dem Jungen gesucht. Um kurz nach acht Uhr hieß es dann, dass das Kind gefunden worden sei.