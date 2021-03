Stadt Bonn investiert rund 15.000 Euro : Magar-Wandbild in der Beethovenschule wird gereinigt und restauriert

Bad Godesberg Die Stadt Bonn investiert rund 15.000 Euro in die Reinigung und Restaurierung des Magar-Wandbilds in der Beethovenschule. Die Arbeiten daran sollen vier bis fünf Wochen dauern.

Reinigungsarbeiten haben Restauratorinnen vorgenommen

An mehreren Stellen in Bonn finden sich Kunstwerke von Paul Magar

Paul Magar, dem der Verein KuKuG (Kunst und Kultur Bad Godesberg) vor zwei Jahren anlässlich seines 110. Geburtstages ein Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen widmete, hat sich auch an anderen Stellen in Bonn verewigt. Eines seiner Mosaike ziert das geschlossene Kurfürstenbad. Ein anderes ist am ehemaligen Verkehrspavillon auf dem Ria-Maternus-Platz zu finden. Und in Plittersdorf trägt eine Straße seinen Namen. Unter anderem porträtierte Magar die Witwe August Mackes und schuf 1961 ein Fresko sowie 1977 ein Metall-Relief für die Kirche Sankt Bernhard in Auerberg. Es trägt den Titel „Ite missa est“ (frei übersetzt: Gehet hin in Frieden) und zeigt Kirchenbesucher, die am Ende des Gottesdienstes zu ihren Häusern und Arbeitsstätten gehen. Seine letzte Ruhestätte fand Paul Magar auf dem Godesberger Burgfriedhof.