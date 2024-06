Plittersdorfer Straße in Bad Godesberg „Der Standort hat sich zur Provinz entwickelt - das ist eine einzige Katastrophe“

Marlene Fels genießt die kleine Auszeit zwischen zwei Terminen. „Das ist wie ein Stückchen Urlaub“, sagt die 34-Jährige und lehnt sich zurück. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie es sich an diesem Morgen vor der „Villa Winzig“ in der Plittersdorfer Straße gemütlich gemacht. Dort serviert Christian Schneider seit gut zweieinhalb Jahren Kaffee, Tee sowie Süßes. Mitten in der Corona-Zeit hat er sich selbstständig gemacht – „und nie bereut“, lacht er und krönt den Kaffee für die beiden Frauen gerade mit einem Herz aus Milchschaum.