Drohende Fällung in Bad Godesberg Alte Linde zerstört Grundstücksmauer am Rheinufer

Ein schönes, aber auch recht teures Wohnquartier: Beckers Garten in Rüngsdorf, direkt am Rhein gelegen. Stattliche Bäume stehen auf dem Grundstück, alte Linden säumen das Rheinaufer. Derzeit gewinnt ein besonders stattliches Exemplar den Kampf mit einer Mauer. Genau auf der Ecke Von-Sandt-Ufer und Heisterbachstraße hat ein Baum seine Wurzeln so sehr ausgebreitet, dass die Backsteine auseinanderzubrechen drohen. Eine Mauerseite steht schon recht schief. Mit dem Laienauge betrachtet, droht das Ganze bald umzukippen. Gefährlich scheint es schon zu sein, denn seit einiger Zeit ist diese Stelle bereits rotweißer Baustellenumzäunung gesichert. So können Fußgänger der Mauer nicht mehr zu nahe kommen.