Polizei bittet um Hinweise : Mann stiehlt Armbanduhr bei Raub in Bad Godesberg

Mann stiehlt Armbanduhr bei Raub in Bad Godesberg

An der Stadthalle in Bad Godesberg ist ein Mann ausgeraubt worden.(Archivfoto) Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein 39-jähriger Mann von einem bisher Unbekannten in Bad Godesberg überfallen worden. Der Täter raubte die Armbanduhr des Opfers. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bisher Unbekannter hat am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in Bad Godesberg einen 39-jährigen Mann überfallen und seine Armbanduhr geraubt. Nach Angaben der Polizei hatte der bisher unbekannte Tatverdächtige am Taxistand vor der Godesberger Stadthalle sein englischsprachiges Opfer zunächst um Feuer für eine Zigarette gebeten.