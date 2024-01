Mordkommision ermittelt in Bad Godesberg Männer attackieren und verletzten 21-Jährigen schwer

Am Mittwoch soll ein 21-jähriger Mann von mehreren bislang unbekannten Tätern attackiert und schwer verletzt worden sein. Das teilte die Polizei Bonn am Nachmittag mit. Gegen 14.15 Uhr hatte ein Passant den schwer verletzten jungen Mann auf der Straße Am Fronhof in Bad Godesberg gesehen und daraufhin den Notruf getätigt.