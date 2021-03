Verkehrseinschränkung : Straßen.NRW sperrt Marienforster Straße in Bad Godesberg

Schlaglöcher auf der Marienforster Straße sind vor der Kreuzung mit der Brunnenallee noch ein gewohntes Bild. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Die Spuren der Zeit nagen an der Marienforster Straße. Die Straße ist an vielen Stellen aufgeplatzt. Jetzt soll der Asphalt im März und April erneuert werden.

Schwere Lasten, Tausende Pkw, viele Asphaltflicken und eisige Temperaturen hatten der Marienforster Straße kurz vor der Kreuzung mit der Brunnenstraße zugesetzt. Der Frost hatte die latenten Schäden und die in den vergangenen Jahren immer wieder reparierten Stellen regelrecht aufplatzen lassen. Für die Reparatur sperrt der Straßenbauträger Straßen.NRW die Strecke in den Osterferien, vom 29. März bis zum 3. April, vollständig. Zwei Umleitungen sollen ortsnahen und ortsferneren Verkehr über zwei Achsen in die City und wieder heraus führen.

Nachdem Autofahrer Schlaglochslalom um die Löcher in der Straße fuhren, entschloss sich der Straßenbauträger zu einer zeitnahen Reparatur. Aus den Erfahrungen der Vorjahre und der starken Verkehrsbelastung des Wohngebiets am Schweinheimer Berg, bei vergangenen Sperrungen in diesem Bereich, scheint man Schlüsse gezogen zu haben. Jedenfalls las man in einer Mitteilung des Straßenbauträgers Straßen.NRW gleich von zwei verschiedenen Umleitungen für die siebentägige Vollsperrung. In der ersten Umleitung soll der Verkehr aus Richtung Meckenheim und Wachtberg-Pech weiträumig über die Landstraße durch Wachtberg und den Süden Bad Godesbergs geführt werden.

Beidseitige Halteverbotszonen werden errichtet

Von der Pecher Landstraße biegen die Autofahrer von Meckenheim kommend auf die Straße Am Wachtbergring in Richtung Einkaufszentrum Wachtberg ab. Am Einkaufszentrum geht es nach links auf die L123. Diese Landstraße führt in Mehlem auf die B9, die an dieser Stelle Remagener Straße, später Koblenzer Straße heißt, und über die Löbestraße in die Moltkestraße, also direkt in die Bad Godesberger City mündet. Wer aus der Richtung Pech aufbricht, sollte nach Möglichkeit ebenfalls die Strecke über das Einkaufszentrum und weiter nach Mehlem bis Bad Godesberg wählen, sagte Pressesprecher Torsten Gaber von Straßen.NRW auf Anfrage des General-Anzeigers.

