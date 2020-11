Vergleich zum Vorjahr : Es gibt mehr Einbrüche in Plittersdorf

Bad Godesberg Die Bonner Polizei registriert in Plittersdorf mehr Wohnungseinbrüche als im Vorjahr. Einen Zusammenhang zwischen den Taten sieht die Kripo allerdings nicht.

Erst am Mittwoch berichtete die Bonner Polizei gleich von zwei Einbrüchen in ein Mehrparteienhaus in der Teutonenstraße am vergangenen Dienstag. Erst am 31. Oktober brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße „Am Büchel“ ein. Drei Tage zuvor bemerkte eine Frau in der Europastraße auf ihrer Terrasse einen Unbekannten, der versuchte die Terrassentür aufzuhebeln. Am 23. Oktober schließlich brach ein Einbrecher in eine Wohnung an der Denglerstraße ein und entwendete Bargeld und eine Uhr. Einige Tage zuvor kam es ebenfalls zu einem Einbruch, und am 30. September wurde auf der Teutonenstraße ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen.