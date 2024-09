Prozess in Bonn Mutter steht nach Tod ihrer Tochter ab heute vor Gericht

Die Mutter selbst hatte den Hinweis gegeben. Die Frau war kurz zuvor von Passanten aus dem Rhein in unmittelbarer Nähe des Anlegers der Dollendorfer Fähre gerettet und in eine Klinik gebracht worden. Die Frau war ansprechbar, wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren und gab den Helfern einen Hinweis. Man solle nach ihrer Tochter schauen, die in ihrer Wohnung läge – in einem Mehrfamilienhaus an der Konstantinstraße in Rüngsdorf. Dort fanden die Rettungskräfte das leblose Mädchen. Sofort wurde das Kind, während es reanimiert wurde, in die Uniklinik Bonn gebracht. Doch vergeblich. Die Sechsjährige verstarb im Kindernotfallzentrum.