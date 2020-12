Alte Schule Muffendorf : Ortsausschuss will Schulleiter-Haus als Vereinshaus nutzen

Bad Godesberg Das Schulleiter-Haus der alten Schule in Muffendorf verfällt immer mehr. Die Stadt schätzt derzeit die Kosten für die Instandsetzung. Der Ortsausschuss regt an, es als Vereinshaus zu nutzen.

Als große Zahl steht „1902“, das Baujahr der alten Schule Muffendorf beziehungsweise zumindest des alten Schulleiter-Hauses, am Giebel des Backsteingebäudes an der Klosterbergstraße. Und seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es keine neue Verwendung für das Schulleiter-Haus. Um eine sinnvolle Nutzung der Fläche zu ermöglichen, müsste ins Gebäude investiert werden.

Letzter Nutzer des Schulleiter-Hauses war die Familie des ehemaligen Schulleiters Vogt. Dessen Name steht sogar noch auf dem Klingelschild. Und wenn es nach dem Ortsausschuss Muffendorf geht, könnte in den Räumen ideal ein Begegnungszentrum entstehen. Die Vorsitzende des Ortsausschusses, Hilde Dörrstock, hat sogar schon Interessensbekundungen von Vereinen und Institutionen aus anderen Bad Godesberger Ortsteilen erhalten, nachdem bekannt wurde, dass der Ortsausschuss das Thema bei der Stadtverwaltung platziert hat.

„Die alte Schule in Muffendorf ist ein Stück Muffendorfer Heimatgeschichte. Das Gebäude ist leider seit Jahren in einem schlechten Zustand und darf nicht weiter dem Verfall preisgegeben werden. Die Stadt ist hier in der Verantwortung, zu investieren und ein Gesamtkonzept für das Gebäude vorzulegen“, äußerte zum Thema der Bezirksbürgermeister von Bad Godesberg, Christoph Jansen. „Da die alte Schule jetzt schon von den Bergfunken genutzt wird, finde ich die Idee attraktiv, zukünftig aus dem benachbarten Gebäude ein Vereinshaus zu machen, welches auch andere Bad Godesberger Vereine nutzen können. Nimmt man die Entwicklung des gesamten Grundstücks in den Blick, wären sicher auch noch andere Konzepte denkbar. Priorität muss aber die Rettung des alten Schulgebäudes haben,“ sagte Jansen weiter.