Nach gescheitertem Versuch Weshalb Bad Godesberg Pfandringe installieren möchte

Damit Pfandsammler nicht weiter im Müll wühlen müssen, möchten auch Bad Godesberger Politiker Pfandringe an einige Mülleimer anbringen. Das Konzept, leere Flaschen in die Vorrichtungen am Mülleimer zu stellen, gibt es seit 2012. Entwickelt hat es der Kölner Designer Paul Ketz. Mittlerweile haben mehr als 70 Städte die Ringe ausprobiert. Im Bonner Stadtgebiet sind sie jedoch bisher nur an Mülleimern in Hardtberg zu sehen.