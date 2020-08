Fall aus Bad Godesberg-Friesdorf : Polizei ermittelt wegen Stalking nach Identitätsklau

Die Tischreservierung in der Rheinaue. Foto: privat

Friesdorf Ein Betrüger hat die Identität des Friesdorfers Werner Bergener angenommen und in dessen Namen Luftballons und Räder bestellt. Nachdem der 61-Jährige Anzeige erstattete, ermittelt nun die Polizei.

Elf Tage ist es her, dass Werner Bergener angeblich seinen Radladen „Fun Bikes“ schließen wollte. Ein Unbekannter hatte alles für den großen Tag organisiert – inklusive Ballons und Tanzcorps. „Seitdem ist es ruhig“, sagte Bergener am Freitag auf Anfrage. Wie berichtet, hatte ein Mann seit mehreren Wochen die Identität des Friesdorfers am Telefon genutzt, um mal mehr, mal weniger großen Schaden anzurichten.