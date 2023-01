Hundestaffel im Einsatz : Polizei sucht nach Zwölfjährigem in Bad Godesberg

Seit der Nacht zum Freitag sucht die Polizei Bonn nach einem vermissten Kind. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bad Godesberg Die Polizei sucht gegenwärtig in Bonn-Bad Godesberg nach einem vermissten Zwölfjährigen. Dabei kam in der Nacht auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Am Freitagmorgen soll die Suche mit Hunden fortgesetzt werden.



Von Christine Bähr

Seit der Nacht zu Freitag sucht die Polizei im Bereich Bonn-Bad Godesberg nach einem vermissten Zwölfjährigen. Die Polizei sei um 0.30 Uhr über das Fehlen des Kinds informiert worden, sagte Frank Piontek, Sprecher der Polizei Bonn, am Freitagmorgen.

Im Laufe der Nacht habe die Polizei zur Suche einen Hubschrauber eingesetzt. Ab dem Morgen wollen die Einsatzkräfte mithilfe von Hunden nach dem Jungen suchen. Ausgangspunkt sei dabei die Venner Straße am Waldkrankenhaus, so Piontek.

Der Junge soll gut 1,60 Meter groß sein und schwarze, dunkle Haare haben. Er trug außerdem eine dunkle Jeans. Bislang habe man noch keine Anhaltspunkte zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort, so Piontek.