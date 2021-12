Handtasche gestohlen : Räuber überfallen Frau an Weihnachten auf Bonner Friedhof

Räuber überfallen Frau an Weihnachten auf Bonner Friedhof

Bonn Am ersten Weihnachtstag haben Räuber eine 77-Jährige auf einem Friedhof in Bonn überfallen und ihr die Handtasche gestohlen. Die Polizei suchte bislang ohne Erfolg nach den beiden Männern.

Am ersten Weihnachtstag ist eine 77 Jahre alte Frau auf einem Friedhof in Bonn-Mehlem überfallen worden. Ein Mann entriss ihr die Handtasche und übergab diese einem Komplizen, berichtete die Polizei am Sonntag. Die 77-Jährige rief nach dem Vorfall auf der Domhofstraße gegen 13.10 Uhr um Hilfe.