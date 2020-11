Auf dem Heiderhof und am Ließemer Weg : Revierjäger bestätigt Fund von Giftködern in Bad Godesberg

Jäger Hans Müller zeigt die Stelle am Fuderbachsweg zwischen Pech und Heiderhof, an der er Giftköder gefunden hat. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Jäger Hans Müller hat an drei Stellen in seinem Revier Fleischwurststücke gefunden, die mit einer bläulichen Substanz versetzt waren. Er tippt auf Rattengift. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Offensichtlich ist doch ein Unbekannter unterwegs, der vergiftete Hundeköder auslegt. Das sagt Hans Müller, Jäger im Revier Bad Godesberg II, das von Marienforst bis Ließem reicht. Müller hatte am Dienstag vor einer Woche an drei Stellen in seinem Revier Fleischwurststücke gefunden, die teils mit einer bläulichen Substanz versetzt waren. „Ich tippe auf Rattengift.“ Gefunden hatte er die Köder am Fuderbachsweg nahe dem Heizkraftwerk auf dem Heiderhof und am Ließemer Weg.