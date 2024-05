130. Geburtstag des Hotels Rheinhotel Dreesen lässt alte Tanztradition wieder aufleben

Christa Rausch hat Tränen in den Augen. In ihrer Hand hält sie eine Taschentuchpackung. „Ich habe schon geweint, so glücklich bin ich“, sagt die 85-Jährige. Sie würde gerne selbst tanzen, sagt sie, denn sie sitzt im Rollstuhl. Dennoch genieße sie die Veranstaltung sehr, denn es sei eine Erinnerung an schöne Zeiten. „Der Tanztee sollte einmal im Monat mindestens stattfinden“, sagt sie und schmunzelt. Als Musikerin bedeute ihr besonders die Musik viel. Früher habe sie Schlagzeug gespielt.