Vorfall am Wochenende : Wie Ruderer das gekenterte Boot bei Mehlem retteten

Update Bad Godesberg-Mehlem Mitglieder des Ruder-Vereins aus Bad Godesberg haben am Samstagnachmittag eine gekenterte Gruppe von Ruderern vom Rhein gerettet. Sie zogen rund 500 Kilogramm in Richtung Ufer.

Weitere Aufklärung zu der Rettungsaktion der fünf Ruderer, die am Samstagnachmittag auf dem Rhein bei Mehlem gekentert waren, konnte gestern ein Vertreter vom Ruder-Verein Pädagogium Godesberg (RVPG) liefern. Ein Zweier-Ruderboot seines Vereins sei nämlich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Nähe der Unfallstelle gewesen. Angler hätten dann laut dem Vereinsmitglied, die Zweier-Besatzung des RVPG darauf aufmerksam gemacht, „dass 200 Meter hinter ihnen ein Ruderboot gekentert ist“. Sofort hatten sich die Vereinskameraden von Alex dann in Richtung der Unfallstelle aufgemacht: „Dort entdeckten sie ein Fünfer-Ruderboot, das kieloben trieb, und an dem sich die fünf Insassen festgeklammert hatten.“