Nationalistische russische Rockergruppe : „Nachtwölfe“ fuhren vor russischem Konsulat in Bonn vor

Bad Godesberg Mitglieder des berüchtigten Rockerclubs „Nachtwölfe“ sind vor dem russischen Generalkonsulat in Schweinheim vorgefahren - nachdem dort eine Drohbotschaft mit einem weißen Pulver eingegangen war. Das Landeskriminalamt bestätigt den Vorgang.

Nur einen Tag nach dem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am russischen Generalkonsulat in Schweinheim - dort war ein verdächtiger Brief eingegangen - sind am Samstag, 5. März, Mitglieder einer russischen Rockergruppe vor dem Konsulat vorgefahren. Laut Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" (KSTA) soll es sich dabei um Mitglieder der berüchtigten russischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ gehandelt haben. Die Motorradfahrer hätten sich laut einem internen Lagebericht des Landeskriminalamts (LKA), in dem seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bis Wochenbeginn 49 Straftaten verzeichnet wurden, vor den Eingängen des Konsulats positioniert. Unter den weiteren Delikten im LKA-Bericht finden sich Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Erpressung und Raub – und auch der Brief an das Konsulat. Bei einem Drittel der Geschädigten soll es sich um Russen handeln.