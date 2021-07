Attacke in Bad Godesberg : 25-Jähriger muss nach sexueller Nötigung ins Gefängnis

Bonn Weil er eine 33-Jährige aus Bad Godesberger sexuell genötigt hat, muss ein abgelehnter Asylbewerber nun ins Gefängnis. Ein Anwohner hatte der Frau nach dem Vorfall geholfen.

Vor einem Bonner Schöffengericht ist ein 25-jähriger abgelehnter Asylbewerber zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren ohne Bewährung verurteilt worden. Die Richter befanden ihn der sexuellen Nötigung für schuldig. Er hatte am Abend des 1. Februar einer 33-jährigen Godesbergerin zunächst an das Gesäß gefasst, sein Opfer dann von hinten festgehalten und mehrfach intim berührt. Schreie der Frau riefen aber einen Anwohner auf den Plan, der den Angreifer zur Flucht nötigte.

Bereits ein erstes Kompliment in der U-Bahn hatte die 33-Jährige misstrauisch werden lassen: „Du bist hübsch“, ließ der unbekannte Mitfahrer die Godesbergerin wissen, die sich in der Linie 63 auf dem Heimweg aus der Innenstadt befand. Vorausgegangen war den Worten aber kein Flirtversuch der Frau, sondern die klare Aufforderung, in der Bahn doch bitte den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dem kam der Mann zwar widerwillig nach, nachdem aber beide die Bahn an der Haltestelle Stadthalle verlassen hatten, verfolgte der Unbekannte die Frau, die in Richtung Friedrich-Ebert-Straße lief.