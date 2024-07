Pläne in Bonn Bad Godesberg soll ein Flusskraftwerk bekommen

Flüsse gelten als Lebensadern des Planeten, der Rhein birgt somit zahlreiche Potenziale zur Nutzung: Bereits Ende des 19. Jahrhunderts konnten die Bad Godesberger mit Trinkwasser aus dem Rhein versorgt werden. Die „größte natürliche Ressource Bonns“ – so die Stadtwerke Bonn (SWB) – soll erneut zum Nutzen der Bonner dienen und warmes Wasser in die Haushalte tragen. Die SWB planen, das alte Wasserkraftwerk in Plittersdorf zu einem Flusskraftwerk umzubauen.