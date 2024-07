Lese-Kultur in Bad Godesberg Literatur-Promis kommen ins Schauspielhaus und ins Rheinhotel Dreesen

Den Anfang im Halbjahresprogramm machen jedoch am 23. August ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung zwei ebenfalls prominente Gäste. Der Schriftsteller Lutz van Dijk und die Schauspielerin Maren Kroymann engagieren sich beide dafür, dass auch queere NS-Opfer, also solche, die in ihrer sexuellen Orientierung nicht heterosexuell sind, nicht vergessen werden. Beim gemeinsamen Termin in Godesberg liest van Dijk aus seinem autobiografischen Roman „Irgendwann die weite Welt“. Kroymann moderiert.