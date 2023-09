Energieverbrauch in Bonn-Bad Godesberg Stadtweiher hat 2020 extrem viel Strom verbraucht

Die Stadt gibt den Wert mit 49.434 Kilowattstunden an. In der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg fragte Wolfgang Heedt (FDP), ob das stimmen könnte. Schließlich sei dies der Energiebedarf von sechs Wohnungen mit Wärmepumpe. Die Stadtverwaltung bestätigte den Wert in der Sitzung. Kurioserweise verbrauchte die Pumpe in den Jahren 2021 und 2022 nur je 30 Kilowattstunden. Woran das liegt, wurde nicht erklärt. Wie die Stadt dem GA 2021 erklärte, werde über die Fontäne die Belüftung des Wassers sichergestellt.