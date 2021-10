Stadtwerke bereits vor Ort : Stromausfall legt Teile von Bad Godesberg lahm

In Plittersdorf und Teilen von Rüngsdorf ist am Dienstagmorgen der Strom ausgefallen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Bad Godesberg In Bad Godesberg sitzen die Menschen seit Dienstagmorgen teilweise im Dunkeln. In Plittersdorf und einem Bereich von Rüngsdorf ist der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke sind bereits vor Ort.

Am Dienstagmorgen ist in Teilen von Bad Godesberg der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke Bonn auf telefonische Anfrage unserer Redaktion mitteilte, besteht seit circa 8.50 Uhr eine Mittelspannungsstörung in Plittersdorf und einem Bereich von Rüngsdorf. Die Techniker der Stadtwerke sind demnach bereits vor Ort und arbeiten daran, den Fehler zu beheben.