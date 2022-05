Bad Godesberg : Taxifahrer verhindert Telefonbetrug an Seniorin

Bad Godesberg Zwei Betrüger haben am Donnerstag versucht, eine Seniorin aus Bad Godesberg am Telefon um ihr Vermögen zu bringen. Ein aufmerksamer Taxifahrer verhinderte den Betrug.

Ein Taxifahrer hat am Donnerstag in Bad Godesberg einen Betrug an einer Seniorin verhindert. Die 90-Jährige war in das Visier von zwei Betrügern geraten, die sich am Telefon als Polizeibeamter und Staatsanwalt ausgaben und der Seniorin einredeten, ihr Vermögen sei auf der Bank nicht sicher. Sie bestellten der 90-Jährigen ein Taxi, dass sie zum Abheben des Geldes zur Bank bringen sollte. Über den Fall berichtete am Freitag die Polizei.