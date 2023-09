Tennisclub Grün-Weiss Neue Stahlhalle im Kurpark kostet 1,4 Millionen Euro

Auf den Ascheplätzen des Tennisclub Grün-Weiss im Bad Godesberger Kurpark ist am Morgen bereits einiges los. Spielerinnen und Spieler üben unter Anleitung Aufschläge, schlagen auf Zuruf mit Vor- oder Rückhand die Bälle auf die andere Seite des Netzes. Unter die Geräusche der durch die Luft sausenden Schläger, dem Rascheln, Rutschen und Tippeln der Tennisschuhe auf der roten Asche und dem Aufschlagen der Bälle mischt sich an diesem Morgen auch das stählerne Klirren eines Hammers, der auf Metall geschlagen wird und von der Baustelle hinter den Plätzen durch den Kurpark klingt. Dort, wo vor einigen Monaten noch die Zelthalle des Tennisvereins gestanden hat, türmt nun bereits das Stahlgerippe des Neubaus in die Höhe.