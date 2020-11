Kostenpflichtiger Inhalt: Randale in der Halloween-Nacht : Unbekannte beschmieren Trinkpavillon an der Stadthalle

Joachim Schäfer vom Verein Bürger.Bad.Godesberg begutachtet die großflächige Schmiererei am Trinkpavillon in Bad Godesberg. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Eine Marmorwand des Trinkpavillons an der Stadthalle in Bad Godesberg wurde großflächig bemalt. Neben Böllern zeugen Flaschen und Glasscherben von einer Feier in der Halloween-Nacht. Die Reinigung wird aufwendig sein.