Unfall am Donnerstagmorgen Laster erfasst Auto auf Kreuzung am Godesberger Tunnel

Die Frau kam verletzt in ein Krankenhaus, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Kollision leitete die Polizei den Verkehr in Richtung Süden einspurig an der Unfallstelle vorbei. Aufgrund dessen bildeten sich lange Staus rund um die Unfallstelle. Gegen 7.40 Uhr traf der Abschleppdienst ein, wenig später gab die Polizei die Strecke wieder frei.