Stadt saniert in Bad Godesberg : Verwirrung um Sperrung der Marienforster Straße

Bad Godesberg Seit Montag saniert Straßen.NRW ein Teilstück der Marienforster Straße. Die Arbeiten sollen planmäßig bis Samstag, 3. April, andauern.

Dafür wurde die Straße in diesem Bereich voll gesperrt und entsprechende, großräumige Umleitungen wurden ausgeschildert. Am Montag herrschte Verwirrung, ob die Straße „Am Stadtwald“ in Schweinheim eine offizielle Umleitungsstrecke sei – viele Autofahrer nutzten diese. „Nein, dort dürfen nur Anlieger lang“, so Torsten Gaber von Straßen.NRW. Alle anderen Autofahrer müssen bereits ab Wachtberg-Pech über den Wachtbergring, Berkum, Niederbachem und Mehlem fahren. „Bereits an der Kreuzung Wachtbergring/Oelmühle steht eine Absperrbake mit dem Hinweis Anlieger frei“, so Gaber. Entsprechend dürfen so auch nur Pecher und Schweinheimer aktuell die L158 befahren.